Нефть марки WTI дешевеет на опасениях по поводу урагана "Ирма"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% на опасениях по поводу урагана "Ирма", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.27 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32%, до 53,77 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,14%, до 47,48 доллара за баррель.

Нефтяные цены сильно снижаются в связи с приближением урагана "Ирма", который может обрушиться не только на штат Флорида, куда, как предполагается, придется его основной удар, но и на некоторые районы Джорджии.

Этот ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что "Ирма" обладает "абсолютно историческим разрушительным потенциалом".

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила, что по итогам завершившейся 1 сентября рабочей недели число буровых в США выросло на одну штуку, или на 0,1%, до 944 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 436 штук, или в 1,8 раза.

Число нефтяных буровых установок снизилось на три штуки, или на 0,4%, до 756 единиц. При этом количество газодобывающих установок выросло за неделю на четыре, или на 2,2%, до 187 единиц.