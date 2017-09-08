Нефть марки WTI дешевеет на опасениях по поводу урагана "Ирма"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% на опасениях по поводу урагана "Ирма", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.27 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32%, до 53,77 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,14%, до 47,48 доллара за баррель.
Нефтяные цены сильно снижаются в связи с приближением урагана "Ирма", который может обрушиться не только на штат Флорида, куда, как предполагается, придется его основной удар, но и на некоторые районы Джорджии.
Этот ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что "Ирма" обладает "абсолютно историческим разрушительным потенциалом".
Число нефтяных буровых установок снизилось на три штуки, или на 0,4%, до 756 единиц. При этом количество газодобывающих установок выросло за неделю на четыре, или на 2,2%, до 187 единиц.
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