МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Жесткий контроль со стороны президента России ускорит развитие кораблестроительного комплекса на Дальнем Востоке, повысит конкурентоспособность и экспортный потенциал отечественного судостроения, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук Михаил Ненашев.

Президент России Владимир Путин во время посещения в пятницу судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье заявил, что будет лично следить за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на предприятии. Путин отметил, что практически все работы на предприятии выполняются по графику, и уже начато строительство судов.

"Сегодняшнее событие в Большом Камне вдохновляет ветеранов всего российского флота и судостроительной отрасли. ДПФ на протяжении четверти века продвигает в российское общество идеологию, философию развития кораблестроения. Сейчас мы видим, что это продвижение получает конкретные глобальные реализуемые проекты. Реализуются они благодаря вниманию президента России. Только жесткий контроль со стороны главы государства реально обеспечит развитие кораблестроительного комплекса РФ и рост экспортного потенциала российского судостроения", — заявил РИА Новости в пятницу Ненашев.

Он отметил, что "сегодняшнее событие резонансно не только для всей России — это событие глобального значения".

"С запуском "Звезды", самого по себе уникального комплекса, Россия выходит на конкурентный уровень в области судостроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе и с судостроительным комплексом США", — сказал председатель ДПФ.

По его словам, запуск предприятия внушает оптимизм всему народу России.

"На протяжении десятка лет велись разговоры о том, что этот проект нереален, что на его реализацию нет денег, оборудования типа судоподъемных кранов "Голиаф". Очень много было скепсиса и неверия. Теперь, наряду с Амурским судостроительным заводом, где строят наши подводные лодки и боевые надводные корабли, "Звезда" будет способствовать восстановлению экономического потенциала российского Дальнего Востока", — подчеркнул Ненашев.

Он отметил, что Объединенная судостроительная корпорация, Роснефтегаз, Роснефть и Газпромбанк показывают пример настоящей синергии, и "запуск "Звезды" — это общенациональный масштабный проект, сравнимый с запуском в свое время Севмаша в Северодвинске и металлургических комплексов на Урале".

"В России никогда раньше не строили такие морские нефтяные буровые платформы и многофункциональные суда, которые сегодня заложены. Они закупались за границей, в частности, танкеры — в Южной Корее. Россия, будучи на протяжении трехсот лет великой кораблестроительной страной, очень многое из линейки сложнейшей технологической продукции приобретала за рубежом. "Звезда" в этом плане — прорыв", — пояснил лидер ДПФ.

Он добавил, что выход на мировой конкурентный уровень возможен только с высокопрофессиональными кадрами. "Развитие российского судостроительного комплекса будет стимулировать их подготовку, а также качественный рост фундаментальной и прикладной науки. "Звезда" предназначена для того, чтобы строить новое, а не воспроизводить прошлое", — заключил Ненашев.

Президент РФ посетил с инспекцией судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне Приморского края, где принял участие в церемонии закладки четырех многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Екатерина Великая" и "Святая Мария". Комплекс "Звезда" создается на базе одноименного завода консорциумом Роснефтегаза, Роснефти и Газпромбанка. Его проект предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.

Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин в ходе посещения дальневосточного судостроительного комплекса объявил о подписании контракта на строительство четырех мелкосидящих ледоколов, назвав его "серьезным подспорьем для формирования портфеля заказов" верфи. По его словам, с учетом заказа "Роснефти" в настоящее время портфель заказов "Звезды" состоит из 14 судов. Он отметил, что для улучшения экономических показателей до 2035 года "Звезде" надо получить портфель в 178 судов.