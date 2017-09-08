МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сбербанк готов взять на себя часть государственных функций, включая услуги по выдаче паспорта, уплате налогов, проверке здоровья, продлению страховки, сообщает президент банка Герман Греф, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации.

Речь может идти о передаче банку функций по разработке различных сервисов. Сбербанк готов выстраивать их максимально удобно для жителей с использованием искусственного интеллекта. "Мы бы построили хороший интерфейс гражданина и подсказывали, когда ему нужно заплатить налоги, поменять паспорт, продлить страховку, сходить проверить здоровье", — отметил Греф.

В стране создана гигантская инфраструктура каждым министерством, каждым ведомством, каждой крупной компанией. По его словам, это непозволительная затрата ВВП. Кредитная организация готова к диалогу и может принять на себя роль бэк-офиса, в том числе государственных министерств и ведомств.

Глава банка отметил, что в эпоху цифровых технологий одним из ключевых трендов становится демократизация информации. Это накладывает отпечаток

на все сферы, прежде всего на взаимоотношения граждан с государством.

С помощью Big Data оно должно стать простым, понятным, доступным и происходить без ненужных посредников, считает Греф. В силу этого цифровизация является большим вызовом, предъявляющим новые требования и к организации взаимодействия, и к системе профессиональной подготовки как госслужащих, так и бизнеса.

Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 17 тысяч подразделений в 83 регионах РФ. Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция).