Власти Югры и "Газпром" подписали еще одно соглашение о сотрудничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен — РИА Новости. Правительство Югры и компания "Газпром нефть" подписали дополнительное соглашение, которое предусматривает реализацию нацпроекта по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки запасов баженовской свиты, передает корреспондент РИА Новости.

Подписание соглашения состоялось по итогам совещания в Ханты-Мансийске, посвященном реализации этого национального проекта. Участие в рабочей встрече приняли, в том числе, министр энергетики РФ Александр Новак, губернатор Югры Наталья Комарова, глава компании "Газпром нефть" Александр Дюков.

Комментируя итоги совещания, глава региона отметила, что тема разговора оказалась шире, чем планировалось. В частности, обсуждались вопросы, связанные с развитием ТЭКа и "драйверов отрасли", а также с созданием условий для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

"В этой связи в рамках подписанного с "Газпром нефтью" соглашения придется направить достаточно серьезные усилия, чтобы эту линию запустить. Сегодня как раз обсуждался целый перечень инструментариев, которые целесообразно использовать для того, чтобы данный проект был жизнеспособным", — прокомментировала журналистам Комарова.

Она также отметила, что была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет штабом по сбору компетенций, новых разработок и технологий в области нефтегазосервиса.

По словам президента компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, извлекаемые запасы на баженовской свите могут достичь 5 миллиардов тонн нефти.

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