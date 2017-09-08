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Экономика

Siemens не прокомментировал повторный отказ суда в аресте турбин в Крыму

Сюжет:
Скандал вокруг поставок турбин Siemens в Крым (108)
18:3208.09.2017
(обновлено: 19:12 08.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фотоЦентральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Siemens не комментирует повторный отказ арбитражного суда Москвы в обеспечительных мерах по иску немецкого концерна к структурам "Ростеха" — аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму.

Флаги с логотипом компании Siemens. Архивное фото
© AP Photo / Matthias Schrader
Суд вновь отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

"Мы не даем комментарии по данной теме", — сказал РИА Новости официальный представитель концерна.

Арбитражный суд Москвы 18 августа принял к производству иск Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для электростанций в Крыму, предварительные слушания назначены на 18 сентября. Тогда же суд оставил без удовлетворения заявление Siemens об обеспечительных мерах — аресте турбин и запрете на их монтаж. А 7 сентября арбитраж повторно отказал в этих обеспечительных мерах.

Президент по России и Центральной Азии, Siemens AG Дитрих Мёллер на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Siemens заинтересовались идеей раскрывать коды управления турбинами
Согласно материалам суда, Siemens в качестве довода в пользу наложения обеспечительных мир приводил то, что в случае удовлетворения его иска демонтаж турбин повлечет значительные временные и финансовые затраты, их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, немецкий концерн, как говорится в определении, заявил о возможном причинении ему значительного ущерба, поскольку монтаж спорных турбин и их последующая эксплуатация снизят их стоимость, поскольку оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении.

Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО "ВО "Технопромэкспорт", находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО "ВО "Технопромэкспорт", строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для них на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Строительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2017 / Michele Tantussi
СМИ рассказали о возможной схеме поставок турбин Siemens в Крым
Немецкий концерн в своем иске требует признать недействительной сделку, состоявшую из двух частей — договор между ООО "Сименс технологии газовых турбин" (на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года и договор между ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" от 16 октября 2015 года, и обязать ООО возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор.

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