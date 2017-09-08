Рост промпроизводства в мире станет самым высоким за последние шесть лет

ВЕНА, 8 сен — РИА Новости. Организация объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) ожидает по итогам 2017 года роста производства во всем мире на 3,2%, что станет самым высоким показателем за последние шесть лет, говорится в опубликованном в пятницу докладе организации.

При этом отмечается, что объем производства промышленно развитых стран вырастет на 1,8%. Эти экономики вносят почти 40% от общего мирового промышленного роста. Среди европейских стран ожидает рост на 1,6%.

Так, цифры за второй квартал показывают, что объем производства в Австрии вырос на 3,5%, во Франции — на 2,4%, в Германии — на 2,9% и на 3% — в Нидерландах. При этом самые высокие темпы роста производства наблюдались в Болгарии — 8,5%, Эстонии — 8,9% и Словения — 8,3%.

"Среди стран, не входящих в Европейский союз, объем производства в Российской Федерации вырос на 2,8%, а в Швейцарии — 2,4%",- говорится в докладе.

В то же время США и Япония также показали рекордные данные в развитии промышленного производства во втором квартале: американская индустрия выросла на 1,5% — самый высокий показатель за последние несколько кварталов, а Япония — на 5,8%.

По мнению специалистов ЮНИДО, глобальный рост производства в 2017 году стал возможен благодаря устойчивому восстановлению в промышленно развитых странах и отмене негативных тенденций, наблюдаемых в странах Латинской Америки в 2016 году.