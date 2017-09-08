Россельхознадзор запретил поставки с белорусского сыродельного комбината

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россельхознадзор запрещает поставки в РФ сухого молока, сыра и масла, произведенного Копыльским филиалом белорусского "Слуцкого сыродельного комбината"; документ, датированный 7 сентября 2017 года, опубликован на сайте российского ведомства.

"Россельхознадзор в частичное изменение указания от 31 мая 2017 года сообщает, что поставки продукции (сухое молоко, сыр, масло) предприятия "Слуцкий сыродельный комбинат" Копыльский филиал запрещены к ввозу на территорию РФ в соответствии с указанием от 15 мая 2017 года № ФС-НВ-7/9471", — говорится в документе.

Россельхознадзор с 15 мая ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий после обнаружения в их продукции несоответствий нормам РФ. В их числе был и "Слуцкий сыродельный комбинат" и два его филиала.

Копыльский филиал "Слуцкого сыродельного комбината" был введен в эксплуатацию в 1951 году, основной продукцией предприятия являются полутвердые сычужные сыры, сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и молочная сухая подсырная сыворотка.