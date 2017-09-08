"Газпром нефть" планирует добыть более 60 млн тонн нефти в этом году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" по итогам 2017 года планирует добыть более 60 миллионов тонн нефти и 89,6 миллиона тонн в целом углеводородов, сообщил РИА Новости президент компании Александр Дюков.

"Точную цифру сейчас сказать не могу, но определенно больше 60 миллионов тонн, по углеводородам в целом — 89,6 миллиона тонн", — заявил агентству Дюков, отвечая на вопрос о прогнозируемых показателях компании по итогам текущего года в контексте продления соглашения с ОПЕК о сокращении добычи.

В пятницу в Ханты-Мансийске состоялось рабочее совещание, посвященное реализации национального проекта создания комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты. После совещания "Газпром нефть" и правительство Югры подписали дополнительно соглашение, которое предусматривает реализацию данного проекта.

По словам Дюкова, извлекаемые запасы на баженовской свите могут достичь 5 миллиардов тонн нефти.