Суд вновь отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму и запрете на их монтаж, следует из определения суда. Об этом компания просила в качестве обеспечительных мер по иску о поставках оборудования на полуостров.
Немецкий концерн утверждал, что в случае удовлетворения его иска демонтаж турбин потребует больших временных и финансовых затрат, поэтому их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, Siemens заявил, что монтаж и эксплуатация спорных турбин снизят их стоимость, что причинит концерну значительный ущерб. Однако суд не счел эти доводы достаточными для ареста оборудования.
При этом в "Технопромэкспорте", который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.
В начале августа Евросоюз ввел санкции из-за поставки турбин. Под них, в частности, попали ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор и чиновники Минэнерго.