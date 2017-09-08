Суд вновь отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму и запрете на их монтаж, следует из определения суда. Об этом компания просила в качестве обеспечительных мер по иску о поставках оборудования на полуостров.

Предварительные слушания по делу назначены на 18 сентября. Компания требует признать сделку недействительной и вернуть четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens.

Немецкий концерн утверждал, что в случае удовлетворения его иска демонтаж турбин потребует больших временных и финансовых затрат, поэтому их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, Siemens заявил, что монтаж и эксплуатация спорных турбин снизят их стоимость, что причинит концерну значительный ущерб. Однако суд не счел эти доводы достаточными для ареста оборудования.

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки подконтрольным государству фирмам.

При этом в "Технопромэкспорте", который выступает в качестве ответчика по иску, подчеркивают, что турбины были куплены на вторичном рынке и прошли серьезную переделку с применением российских технологий.

В начале августа Евросоюз ввел санкции из-за поставки турбин. Под них, в частности, попали ОАО и ООО "Технопромэкспорт", а также их гендиректор и чиновники Минэнерго.