Минфин не исключает уточнения программы внутренних займов на 2017 год

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин России не исключает уточнения программы внутренних заимствований при осенней корректировке федерального бюджета на 2017 год, сообщил глава министерства Антон Силуанов журналистам в рамках Московского финансового форума.

"Мы не исключаем возможности уточнения программы заимствований (на 2017 год — ред.)", — сказал Силуанов.

"Мы в полном объеме выполнили наши планы по внешним займам, мы выполним планы, идем в рамках наших планов по обмену одних еврооблигаций на другие. Что касается внутренних заимствований, то видим устойчивый спрос на наши облигации, поэтому определенные уточнения объема заимствований могут быть при уточнении бюджета в осеннюю сессию", — отметил министр.

При этом, по его словам, кардинальных изменений в программе заимствований Минфин не предполагает.

"Еще раз сверим в правительстве задачи, которые у нас стоят по расходной части на текущий год, и тогда определимся с объемом источников (их финансирования — ред.). В первую очередь, конечно, будут направляться ненефтегазовые доходы, которые поступят в текущем году выше плановых значений. Дополнительным ресурсом могут выступать источники внутренних заимствований на рынке. Поэтому определимся с потребностью в финансировании тех задач, которые ставит правительство, и будем определяться с ресурсом обеспечения", — сказал он.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.