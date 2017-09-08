Правительство не обсуждает идею о замене транспортного налога экологическим

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин РФ не получал предложений Минтранса о замене транспортного налога экологическим, такая инициатива в правительстве не обсуждается, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"От Минтранса мы таких предложений не получали", — заказал министр в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы это не обсуждаем", — добавил он.

Газета "Известия" ранее в пятницу написала, что Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор.

Как сообщал журналистам в пятницу министр транспорта Максим Соколов, вопрос о возможности замены транспортного налога в РФ для автомобилей на экологический сбор обсуждается на экспертном уровне, Минтранс пока не сформулировал свою позицию по этому вопросу и, соответственно, пока не предлагал правительству и ведомствам рассмотреть этот вопрос.