Минфин хочет смягчить требования к рейтингам российских банков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин РФ может предложить смягчить требования к рейтингам российских банков в отдельных случаях, следует из слов заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

"С точки зрения смягчения, мы, наверное, предложим одно смягчение для тех областей регулирования, где нет прямого размещения бюджетных средств. То есть за исключением размещения средств Федерального казначейства, фондов, пенсионных накоплений, ГУПа, Росвоенипотеки и такого рода вещей. Мы планируем перейти от концепции "и" к концепции "или", — заявил Моисеев журналистам в кулуарах Московского финансового форума в пятницу.

По словам Моисеева, "два агентства (АКРА и "Эксперт РА" — ред.) работают достаточно качественно, и для госзакупок, налоговых и таможенных гарантий, работы ГУПов и акционерных обществ "стратегов" нужен будет рейтинг от одного из двух агентств". "Мы пошли на уступки нашим подрегулируемым субъектам, которые опасались, что слишком узкий перечень банков приведет к завышению тарифов на обслуживание", — добавил он.

"В целом, рейтинговые агентства действуют адекватно…. Рейтинговые агентства — это лучшее, что у нас есть с точки зрения отбора банков", — заключил Моисеев.