В Ингушетии запустят крупный тепличный комплекс

МАГАС, 8 сен — РИА Новости, Адам Буражев. Частный инвестор завершает строительство крупного тепличного комплекса в Малгобекском районе республики, стоимость проекта превысила 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Строительство завершено на 95% и в начале октября состоится официальное открытие. Десять теплиц разместятся на площади четыре гектара недалеко от сельского поселения Зязиков-Юрт.

Сейчас строители занимаются благоустройством территории, асфальттрованием дороги и достраивают складское помещение на 1200 квадратных метров.

"На данный момент мы выращиваем томаты сорта "Парадиз Делайт", посадили пробную партию огурцов, а в дальнейшем, помимо этого, будем выращивать лук, зелень, болгарский перец, кабачки и клубнику. Цикл круглогодичный и мы рассчитываем получать около 1,5 тысяч тонн продукции", — цитирует пресс-служба слова частного инвестора.

Он отметил, что главная задача — выращивание экологически чистой продукции высокого качества, а первый урожай будет получен уже в начале октября.

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