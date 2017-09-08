ЦБ не допустит роста госдоли в банковском секторе, заявила Набиуллина

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ЦБ твердо намерен не допускать дальнейшего роста государственной доли в российском банковском секторе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017

"Я здесь хотела бы сказать о твердых наших намерениях не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках", — сказала Набиуллина, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.