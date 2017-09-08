Набиуллина призвала не забывать об уроках кризиса 2008 года

Эльвира Набиуллина и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер на Московском финансовом форуме 2017 в Москве. 8 сентября 2017

Эльвира Набиуллина и вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер на Московском финансовом форуме 2017 в Москве. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не забывать об уроках финансово-экономического кризиса 2008 года, который стал следствием избыточного дерегулирования и продемонстрировал глобальность финансовых рынков и необходимость иногда сдерживать экономический рост, чтобы не допускать перегрева.

"Нельзя забывать об уроках прошлого кризиса, хотя он начался 10 лет назад. Кризис стал во-многом следствием избыточного дерегулирования, когда регуляторы не обращали внимания на риски", — сказала Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

"Второе — кризис выявил возросшую глобальность финансовых рынков: уже ни одной стране, ни одной юрисдикции не удается избежать последствий того, что происходит в тех или иных частях мира. Мы должны поэтому здесь сохранять скоординированный подход", — продолжила глава ЦБ.

Особенно важными Набиуллина считает вопросы финансовой стабильности. "Третье, особенно важное для нас, — вопросы финансовой стабильности. Важно принимать решение не когда риски финансовой стабильности появились, а уже на повышательной стадии цикла", — отметила она.

"Мы сейчас переходим к повышению темпов экономического роста, к новой повышательной стадии. Конечно, здесь регуляторам предстоит сложный выбор. Иногда нужно сдерживать повышение там, где мы видим, что это может приводить к перегреву. Когда риски возникают, уже поздно реагировать. Вопросы финансовой стабильности должны быть в приоритете", — считает Набиуллина.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017