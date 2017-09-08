Минфин рассматривает отмену ввозных пошлин на ряд драгоценных камней

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин России обсуждает с ассоциациями ювелирного рынка возможность снижения или полной отмены ввозных пошлин на некоторые виды драгоценных камней, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы начали дискуссию о снижении или полной отмене ввозных пошлин на мелкие камни — не более трех каратов, и на цветные камни, которые в России не добываются. Эти вещи мы активно обсуждаем с ассоциациями", — сказал Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме.

Как пояснил РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин, речь идет о таких цветных драгоценных камнях, как рубины, сапфиры или ювелирный жемчуг, а также о цветных полудрагоценных камнях, как, например, топаз, аквамарин, бирюза, гранат или аметист, которые на территории России не добываются. Кроме того, он отметил, что в России преобладает огранка достаточно крупных алмазов, поэтому мелкие приходится ввозить из-за границы, что также отражается на стоимости ювелирных изделий.

"Отмена пошлин или их снижение позволит повысить конкурентоспособность российской ювелирной продукции на внешних рынках, а также сделает продукцию дешевле для российских потребителей", — отметил Уткин.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.



