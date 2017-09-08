В Мордовии открыли завод по производству алюминиевой и медной катанки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен – РИА Новости. ООО "Сарансккабель" открыло новое производство "Эпромет", выпускающее алюминиевую и медную катанки для кабельной промышленности, сообщили в пресс-службе главы республики.

"В Саранске заработало новое предприятие – завод по производству алюминиевой и медной катанки для кабельной промышленности… Мощность нового предприятия – 10 тысяч тонн алюминиевой катанки и 5 тысяч тонн медной катанки в год. Производство уже налажено: в 3 квартале завод планирует выпустить 600 тонн продукции, а в четвертом квартале – около 2,5 тысячи тонн. На полную производственную мощность предприятие выйдет в апреле 2018 года", — говорится в сообщении.

Запуск нового металлургического производства позволит на 100% обеспечить мордовских кабельщиков собственным сырьем, а также отправлять продукцию потребителям из других регионов и даже на экспорт, отмечает пресс-служба.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, объем инвестиций составил около 1 миллиарда рублей.

В четверг врио главы Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии нового производства. Также он осмотрел производственные площадки предприятия и отметил высокий уровень технологического оборудования. "На сегодняшний день это самое современное металлургическое производство в республике, работающее по передовым технологиям. Это тот уровень производства, к которому должны подтягиваться и другие предприятия, чтобы оставаться конкурентоспособными", — сказал врио главы республики.

Руководитель завода "Сарансккабель" Владимир Логунов, по информации пресс-службы, поблагодарил Волкова за поддержку в реализации проекта и рассказал о планах по расширению действующего кабельного производства.

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