Дворкович заявил, что соглашение ОПЕК+ улучшило инвестиционный климат

АСТАНА, 8 сен – РИА Новости. Соглашение ОПЕК и стран вне картеля (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти позволило сделать инвестиционный климат более предсказуемым, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Россия стала основным драйвером заключения соглашения ОПЕК+, которое позволило стабилизировать цены на нефть в последние месяцы. Без России это было бы невозможно. Мы считаем, что это было успехом. Рынки пришли в более стабильное состояние. Инвестиционный климат стал более предсказуемым, инвестиции вновь возросли", — сказал он в ходе выступления на XI Евразийском форуме Kazenergy.

Он отметил, что стабильность инвестиций в нефтегазовый сектор на ближайшие десятилетия остается одним из приоритетов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.