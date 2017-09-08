Сбербанк выпустил десять миллионов карт "Мир"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сбербанк выпустил 10 миллионов карт "Мир", которые принимает во всей своей платежной инфраструктуре, сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк выпустил 10 миллион карт "Мир". Среди клиентов, получающих карты, — сотрудники бюджетных учреждений, пенсионеры и клиенты, открывающие карты для личного использования", — говорится в сообщении.

Сбербанк предоставляет возможность расплатиться картой "Мир" в почти 1,2 миллиона POS-терминалов в 800 тысячах торгово-сервисных предприятий по всей РФ, а также более чем в 24 тысячах интернет-магазинов. С помощью карты "Мир" можно получить любые доступные услуги во всех 77 тысячах устройств самообслуживания Сбербанка и более чем в 14 тысячах отделений.

"Для держателей карт "Мир" Сбербанка доступен весь функционал интернет-банка "Сбербанк-Онлайн", как в веб-версии, так и в приложении, а также мобильного банка — сервиса по переводу денег с помощью смс", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что оплата картами "Мир" Сбербанка в интернете осуществляется по безопасной технологии MirAccept, предполагающей подтверждение покупки с помощью одноразового пароля, который клиент получает по смс. Кроме того, Сбербанк реализовал технологию MirAccept в своем интернет-эквайринге, что позволяет держателям карты "Мир" любого банка безопасно расплачиваться в интернет-магазинах, для которых Сбербанк реализовал платежный функционал.

Ранее в июле отмечалось, что в 2017 году Сбербанк планирует запустить два новых продукта "Мир" "Золотая" и "Мир" "Премиальная", а также осуществить перевод карт "Мир" на бесконтактную технологию и запустить возможность безопасной оплаты в интернете MirAccept (3d-seсure). Платежная система "Мир" – российская национальная платежная система, оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК).