Россия и Китай создадут деловой совет по развитию Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 8 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Участники межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР на ее первом заседании решили создать деловой совет, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы договорились создать деловой совет, мы договорились создать такой постоянно рабочий орган, который будет предоставлять нашим коллегам из Китая всю информацию о том, что происходит нового на Дальнем Востоке РФ", — сказал Трутнев, являющийся председателем российской части комиссии.

Он отметил, что в рамках этого органа планируется получать и обратную реакцию от КНР.

Председатель китайской части комиссии, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в свою очередь заявил, что по завершению первого заседания начнется подготовка ко второму регулярному заседанию межправкомиссии.