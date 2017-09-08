Россия и Китай создадут деловой совет по развитию Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 8 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Участники межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР на ее первом заседании решили создать деловой совет, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он отметил, что в рамках этого органа планируется получать и обратную реакцию от КНР.
Председатель китайской части комиссии, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в свою очередь заявил, что по завершению первого заседания начнется подготовка ко второму регулярному заседанию межправкомиссии.