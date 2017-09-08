Медведев: у России есть механизмы для увеличения темпов роста экономики

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Правительство РФ имеет необходимые механизмы для достижения цели по выводу темпов роста российской экономики на уровень выше среднемировых, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме.

"Задача — выйти на темпы роста, не просто сравнимые со среднемировыми, но и превышающие среднемировые темпы роста. И механизмы достижения этих целей у нас есть", — сказал Медведев.

По его словам, одним из механизмов является поддержание благоприятных макроэкономических условий, это прежде всего низкая для России инфляция, а также умеренный и постепенно снижающийся дефицит бюджета. Основным принципом бюджетной политики остаются улучшение структуры расходов и реализация приоритетных проектов, отметил премьер. По его словам, это фундаментальные установки.