Кудрин сомневается, что ЦБ нужно провести денежную эмиссию

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Решение о санации банка "ФК Открытие" верное, вопрос в том, стоит ли ЦБ проводить для этого денежную эмиссию, считает экс-министр финансов РФ, глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Решение по санации "Открытия" верное в рамках нового механизма санации банков, согласен, что есть вопросы, должен ли ЦБ проводить эмиссию для спасения банка", — сказал он журналистам.

ЦБ 29 августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия".