Министерство финансов оценило механизм работы бюджетного правила

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Минфин РФ удовлетворён действием механизма бюджетного правила, курс рубля стал менее чувствительным к динамике нефтяных цен, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Мы, в принципе, удовлетворены, видим, что чувствительность курса (рубля – ред.) к динамике цен на нефть серьёзно снизилась, в какие-то моменты вообще была отрицательной, там много разных факторов есть — потоки капитала", — сказал Колычев, выступая на Московском финансовом форуме.

"Есть проблема, связанная с определением объёмов операций на валютном рынке и с тем, что текущий механизм может быть процикличен по отношению к потокам капитала, со следующего года этой процедуры больше не будет. Соответственно, правило изменится в той части, что курс бюджетный на объём определений операций на валютном рынке больше влиять не будет", — отметил он.

По сути, будет влиять только отклонение текущих цен на нефть от структурного уровня, зафиксированного на уровне 40 долларов с учётом инфляции, пояснил замглавы министерства.

Согласно объявленным планам, Минфин до введения нового бюджетного правила будет покупать валюту на рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель, и продавать ее, если фактическая цена окажется ниже.

Начиная с 2018 года будет применяться новое бюджетное правило, согласно которому, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% начиная с 2018 года.