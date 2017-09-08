Медведев отметил динамичное развитие Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и жителей республики с 460-летием добровольного вхождения в состав Российского государства, отметив динамичное развитие и экономический потенциал региона.

По словам Медведева, это историческое событие имело огромное значение для страны. Он подчеркнул, что вслед за кабардинцами, черкесами, адыгами, балкарцами в единое, сильное Российское государство добровольно вошли и другие народы Северного Кавказа.

"Сегодня Кабардино-Балкарская Республика динамично развивается, укрепляется ее экономический потенциал, улучшается жизнь людей. Это один из красивейших регионов, живописные пейзажи которого, целебный воздух и лечебные минеральные источники притягивают сюда немало туристов, посетителей санаториев и курортов, любителей альпинизма и горнолыжного спорта", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Медведев подчеркнул, что всем гостям кабардинцы оказывают радушный прием, проявляя искреннюю доброжелательность и сердечность. Он выразил уверенность, что трудолюбие и целеустремленность помогут жителям республики и впредь добиваться высоких результатов, а проверенные веками традиции мира и дружбы будут служить ярким примером для всех народов России.

Премьер пожелал жителям КБР крепкого здоровья, процветания и новых успехов в работе на благо республики и всей России.