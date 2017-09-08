Акцизы на топливо должны полностью перечисляться в регионы, заявил Соколов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Минтранс считает целесообразным доводить до региональных дорожных фондов РФ собираемые акцизы на бензин и дизельное топливо в полном объёме, средства могли бы быть направлены на финансирование региональных и муниципальных проектов.

"Мы считаем, мы эту позицию заявляли на совещании у президента, доводить собираемые акцизы в полном объёме до дорожных фондов, считаем, что целесообразно направить их в региональные дорожные фонды для финансирования … по субъектовым и муниципальным проектам", — сказал Соколов журналистам.

Он напомнил, что ранее при росте акцизов было принято решение о распределении поступлений между региональными дорожными фондами и федеральным бюджетом. "(Повышение на два рубля) пошли на общую сбалансированность бюджета, хотя общая идеология была при формировании федерального и регионального дорожных фондов, что все акцизы направляются именно на финансирование дорожной отрасли", — пояснил Соколов.

По его словам, Минтранс планирует в ходе бюджетного процесса-2018 донести свою позицию до Минфина. "Сейчас идёт бюджетный процесс, потому поправку можно принять в этом году, чтобы со следующего года она уже реализовывалась. Это даст серьезные средства бюджетам субъектов, несколько десятков миллиардов рублей, свыше 50 миллиардов рублей", — добавил он.

При этом он отметил, что повышение акциза — это вопрос налоговой политики. "Нам (Минтрансу — ред.) нужно увеличивать объёмы финансирования субъектовых дорожных фондов", — отметил он.