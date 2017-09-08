Сумма внешнего заказа для "Звезды" составит пять миллиардов рублей, пишет Ъ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сумма контракта между Росморпортом и "Роснефтью" по строительству на верфи "Звезда" одного мелкосидящего ледокола с опционом еще на три составит 5 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в Росморречфлоте.

Глава нефтяной компании Игорь Сечин в пятницу в ходе посещения дальневосточного завода "Звезда" с участием президента РФ Владимира Путина объявил о подписании контракт на строительство четырех мелкосидящих ледоколов, назвав его "серьезным подспорьем для формирования портфеля заказов" верфи.

"Контракт должен быть заключен в течение полугода, пояснил "Ъ" источник в Росморречфлоте (агентство Минтранса). По его словам, предполагается строительство одного ледокола с опционом еще на три, стоимость головного заказа — до 5 млрд руб, срок строительства — до 42 месяцев", — говорится в статье.

Издание отмечает, что этот контракт должен стать первым внешним заказом "Звезды".

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что Росморпорт и "Роснефть" на полях Восточного экономического форума подпишут соглашение о строительстве на верфи "Звезда" мелкосидящих ледоколов. По данным источника издания, решение разместить заказ на "Звезде" связано с тем, что верфь "должна приобретать компетенции" и "подтвердила технические возможности строительства таких ледоколов".