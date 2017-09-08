"Роснефть" разместит заказ на строительство танкеров на мощностях "Звезды"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "Роснефть" разместит заказ на строительство танкеров-челноков на мощностях судостроительного комплекса "Звезда", говорится в сообщении компании.

"ПАО "НК "Роснефть", АО "Роснефтефлот" и ООО "ССК "Звезда" подписали соглашение о намерении, которое предполагает размещение заказа на строительство танкеров-челноков усиленного ледового класса (Arc6-Arc7) дедвейтом около 70 тысяч тонн на судоверфи "Звезда", — отмечается в материале.

В соответствии с соглашением, стороны совместно разработают техническую документацию – спецификацию судна, определят перечень производителей основного оборудования. Построенные челноки будут эксплуатироваться под флагом Российской Федерации и осуществлять перевозки нефти с арктических месторождений компании.

"Количество танкеров будет уточнено после разработки технической документации и определения основных технических характеристик флота", — говорится в сообщении.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

АО "Роснефтефлот" – профильное 100%-ное дочернее общество "Роснефти", реализующее проекты в области морской логистики, осуществляющее деятельность в интересах "Роснефти" по морскому фрахтованию, портовому обеспечению, реализации судостроительных проектов и управлению морским и речным флотом.