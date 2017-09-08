Рогозин рассказал о планируемом погашении долгов предприятиями ОПК

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ погасят в 2017 году около 200 миллиардов рублей задолженности перед банками, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Общий объем кредитов, который наложен оборонному комплексу по этому году — до 200 миллиардов… Да (это платежи). Я думаю, что в этом году все освободим", — сказал Рогозин, отвечая журналистам на вопрос о том, какова задолженность предприятий ОПК перед банками.

Он отметил, что речь идет об основных кредитах, которые брали предприятия ОПК.