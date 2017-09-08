Роснефть рассказала о планах по инвестициям в геологоразведочные работы

БЕЛЫЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. "Роснефть" вложит 140 миллиардов рублей в геологоразведочные работы на шельфе Восточной Арктики и Дальнем Востоке до 2022 года, говорится в материалах компании.

"Программа работ до 2022 года включает бурение до 10 поисковых скважин и комплекс геологоразведочных работ на лицензионных участках. Планируемые затраты компании на поиск и разведку на шельфе Восточной Арктики и Дальнем Востоке составят 140 миллиардов рублей до 2022 года", — говорится в сообщении.

При этом всего за ближайшие пять лет компания планирует увеличить инвестиции в освоение шельфа Арктики в 2,5 раза — до 250 миллиардов рублей.