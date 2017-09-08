БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Российские нефтяные компании должны увеличить количество заказов на строительство судов на заводе "Звезда", у предприятия есть потенциал для их выполнения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время посещения завода глава государства отметил, что будет следить за выполнением плана по созданию линейки средне- и крупнотоннажных судов на "Звезде".

"Не только "Роснефть", но и "Газпром", и "Новатэк", и другие наши компании. Должны выполнять этот план. И заранее вовремя делать эти заявки. А, может быть, даже и большие заявки. Потому что потенциал перевыполнения этого плана у "Звезды", безусловно, есть", — заявил Путин.

"И хочу отметить, что основные заказчики должны своевременно передавать технические требования для производства необходимой продукции", — отметил он.