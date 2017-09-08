Роснефть опровергла возможное вхождение ExxonMobil в новый проект

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал ерундой информацию о том, что ExxonMobil в рамках мировой по "Сахалину-1" может войти в новый нефтяной проект "Роснефти".

В четверг президент России Владимир Путин сообщил, что правительство договорилось с ExxonMobil о разрешении кризисных вопросов по "Сахалину-1". Газета " Коммерсант " позже написала со ссылкой на источники, что ExxonMobil может отказаться от претензий на возврат налогов по "Сахалину-1" в обмен на вхождение с миноритарной долей в крупный нефтяной проект "Роснефти". Такой проект получит льготы по НДПИ, что обеспечит американской компании экономическую компенсацию ее отказа от иска. Один из источников издания утверждает, что речь идет о Красноленинском месторождении.

"Это просто какая-то ерунда, этот пункт совершено непонятен", — ответил Леонтьев на вопрос о возможном вхождении ExxonMobil в новый нефтяной актив взамен отказа от претензий по проекту "Сахалин-1".

ExxonMobil ранее подала в стокгольмский арбитраж иск к России о возмещении части налогов по "Сахалину-1". Компания пытается добиться для "Сахалина-1" снижения налога на прибыль с 35% до 20% и вернуть переплаченное, по ее мнению, за семь лет. Сумма иска — 637 миллионов долларов. Представитель Минфина России сообщил, что Exxon и Россия постараются решить спор в досудебном порядке, разбирательство в арбитражном суде Стокгольма отложено на несколько месяцев.

Оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, является структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%).

Красноленинское — большое месторождение с запасами в 750 миллионов тонн, которое сейчас претендует на льготы.