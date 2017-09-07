В Рязани открылся детский технопарк "Дружба" федеральной сети "Кванториум"

РЯЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости. Детский технопарк "Дружба" федеральной сети "Кванториум", в котором смогут обучаться более 800 детей, начал работу в Рязани, сообщает в четверг правительство региона.

Детский технопарк "Дружба" является структурным подразделением "Ресурсного центра дополнительного образования" и крупнейшим социально значимым объектом инфраструктуры рязанского допобразования. По данным облправительства, на базе технопарка будут заниматься более 800 юных жителей региона. В перечень основных образовательных программ технопарка входят робоквантум (робототехника и программирование), аэроквантум (проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов), промышленный дизайн (дизайн и проектирование технологических изделий), итквантум (информатика и информационная безопасность) и наноквантум (материаловедение и нанотехнологии). Открытие детского технопарка "Дружба" федеральной сети "Кванториум" состоялось 7 сентября.

"Независимо от того, где проживает наша молодежь: в больших городах, поселениях или селах, – у нее всегда должна быть возможность заниматься учебой и наукой… Все это сделано для вас, потому что вы наши наследники, и мы заинтересованы, чтобы вы хорошо учились и были продвинутыми", – сказал на церемонии открытия полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов.

По его словам, открывать подобные технопарки всегда приятно, потому что они являются площадками для развития школьников и реализации их технических идей.

"Я уверен, что из нашего технопарка и его филиалов, которые будут открыты в большинстве районов области, обязательно выйдут замечательные ученые, инженеры, изобретатели – люди, которые будут продвигать экономику нашей страны вперед", – сказал на открытии временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

Глава региона отметил, что данный объект является первым, но не последним в Рязанской области. По словам Любимова, в создании образовательного центра приняли участие рязанские предприятия, которые ждут у себя инженеров из числа выпускников технопарка, а к работе учреждения вскоре планируют подключиться рязанские высшие учебные заведения.

С открытием образовательного учреждения всех присутствующих также поздравила генеральный директор Фонда новых форм развития образования, куратор федеральной сети детских технопарков "Кванториум" Марина Ракова. Она подчеркнула, что технопарк – это площадка, которая не только выращивает инженеров и научных деятелей.

"Школа мышления, которая заложена в идеологию этой площадки, позволит вам быть успешными, в первую очередь, в своей жизни", – сказала Ракова.

Другие новости региона читайте здесь >>