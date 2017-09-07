Госдолю в банках нужно сокращать после отмены санкций, заявил Силуанов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Госдолю в банках РФ целесообразно сокращать только после отмены западных санкций против них, чтобы не продешевить при продаже пакетов акций, следует из слов главы Минфина РФ Антона Силуанова в интервью Блумберг ТВ.

Стоимость пакетов акций банков РФ, попавших под международные санкции, недооценена, заявил министр.

"Поэтому мы считаем, что если говорить об увеличении доли частного капитала в банковской системе, то целесообразнее это делать в период, когда ограничения бизнеса в России будут минимизированы", — сказал Силуанов.

Он также отметил, что "государственные банки показали, что они являются таким хребтом среди банковской системы, который обеспечивает устойчивость в расчётах банковских, обеспечивает надёжность выполнения банковских функций".