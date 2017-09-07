МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Если соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти не будет продлено, то может произойти достаточно резкое изменение цен на это сырье, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Блумберг ТВ.
"Если соглашение о сокращении добычи нефти не будет продлено, то, вероятнее всего, произойдет достаточно резкое изменение цен", — заявил Силуанов.
"Мы рассчитываем, что вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться", — также отметил он.
"Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией", — добавил министр.