МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Если соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти не будет продлено, то может произойти достаточно резкое изменение цен на это сырье, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Блумберг ТВ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Если соглашение о сокращении добычи нефти не будет продлено, то, вероятнее всего, произойдет достаточно резкое изменение цен", — заявил Силуанов.

"Мы рассчитываем, что вопрос о продлении этой сделки будет рассматриваться", — также отметил он.

"Надеемся, что и дальше мы сможем находить общий язык с точки зрения формирования единой политики ценообразования между странами ОПЕК и Россией", — добавил министр.