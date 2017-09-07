Сбербанк стал крупнейшей IT-компанией в России, заявил Греф

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Сбербанк является крупнейшей IT-компанией в России, в которой работает более 45 тысяч специалистов по цифровому бизнесу, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы крупнейшая IT-компания в стране, это действительно так. Если посмотреть на количество людей, которые у нас занимаются цифровым бизнесом, тех же самых инженеров внутри компании, то их количество превышает 45 тысяч", — сказал Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Сбербанк начинался как организация, которая на 100% использовала продукты внешних компаний, сейчас 85% всех продуктов, которые использует банк, создаётся внутри банка, а оставшиеся 15% — продукты других компаний, отметил он.

"Понятно, что мы не можем достичь 100%, есть компания Microsoft, есть ещё целый ряд компаний. Но при переходе на нашу платформу, собственную платформу, свыше 90% продуктов будет производиться внутри. Будем считать, что мы сможем называть себя полностью цифровой компанией", — добавил Греф.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.