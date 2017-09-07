ТУЛА, 7 сен — РИА Новости. Тульская и Рязанская области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии экономики, науки, культуры и социальной сферы, в частности, регионы будут совместно работать над повышением инвестиционной и туристической привлекательности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

Подписание соглашения между правительствами Рязанской и Тульской областей состоялось в четверг в Рязани. В присутствии полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова подписи на документе поставили главы двух регионов Николай Любимов и Алексей Дюмин.

"Соглашение предполагает развитие сотрудничества в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, агропромышленного комплекса, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, градостроительной деятельности, спорта, туризма и молодежной политики", — сообщил собеседник агентства.

© Фото пресс-службы правительства Тульской области Тульская и Рязанская области договорились о сотрудничестве © Фото пресс-службы правительства Тульской области Тульская и Рязанская области договорились о сотрудничестве

Он добавил, что Дюмин предложил рязанскому коллеге работать сообща в развитии инвестиционной и туристической привлекательности регионов, тем более, что сотрудничество в этом направлении уже идет. Так, Рязанская область является активным участником федерального проекта "Русские усадьбы", координатором которого является Тульская область.

В пресс-службе добавили, что в рамках рабочего визита полпреда президента в Рязань Беглов и Дюмин приняли участие в торжественном открытии детского технопарка "Кванториум "Дружба".

"Открытие первого "Кванториума" в Рязанской области — это важное и знаковое событие. Качественное образование для детей — одна из приоритетных задач, которые ставит перед нами президент России. Важно создавать центры, которые будут с ранних лет готовить кадры для ключевых отраслей промышленности. И которые позволят мальчишкам и девчонкам в будущем стать высококлассными специалистами", — привели в пресс-службе слова Дюмина.

Также гости открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Валентину Беглову. Уроженец рязанской земли был призван на фронт в июле 1941 года, погиб в бою 7 марта 1945 года в Польше.

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