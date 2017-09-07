Трутнев: президентские выборы могут повлиять на подготовку к ВЭФ-2018

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Выборы президента России в 2018 году могут повлиять на процесс подготовки к следующему Восточному экономическому форуму, заявил полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев.

"Какого развития мы достигнем к 2018 году, что будет такого, что будет важно сказать окружающим, не знаю. Но у нас будет какое-то время подумать, и думаю, что в течение первого полугодия (2018 года- ред.) мы поймем, что такое ВЭФ-2018. Правда, у нас в марте выборы президента, в мае смена правительства, и это может каким-то образом повлиять на процесс", — сказал Трутнев журналистам.