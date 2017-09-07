Глава РАТОП рассказал о возможных проектах в области энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Американские компании обладают большим опытом в сфере возобновляемой энергетики и могут использовать это для сотрудничества с РФ, заявил РИА Новости президент совета и исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.

Отметив, что нефть и газ в ближайшее время останется существенной частью энергетики в РФ, он сообщил, что видит "значительный интерес на российской стороне в возобновляемой и альтернативной энергетике". "И это именно та область, где, безусловно, есть хороший американский опыт. Поэтому нам стоит попытаться извлечь больше из этого существующего сотрудничества", — сказал Норберг на полях ВЭФ.

Он также считает газификацию электроэнергетики на Дальнем Востоке, традиционно использующем уголь, "очень хорошей возможностью" для внедрения американского опыта.

"Для многих северных регионов существуют примеры меньшего масштаба, автономные электростанции, очень хорошее оборудование и инженерные идеи США могут быть привезены сюда. Таким образом, я считаю сотрудничество во многих этих областях очень плодотворным", — добавил Норберг.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.