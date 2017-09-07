БРЯНСК, 7 сен – РИА Новости. Увеличение количества грузовых автомобилей, пересекающих границу с Украиной в Брянской области, не связано со снятием запрета на ввоз турецких салатов, перца и других овощей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова.

Россия с 1 сентября разрешила ввоз на свою территорию салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с девяти предприятий Турции. В среду Брянская таможня сообщила о возросшем потоке большегрузных автомобилей на российско-украинской границе в пункте Новые Юрковичи в Брянской области и рекомендовала водителям использовать для въезда в РФ два альтернативных пункта. Ведомство отметило, что очереди в пунктах пропуска увеличиваются из-за проведения фитосанитарного контроля ввозимых овощей.

В региональном управлении Россельхознадзора отметили, что специалисты готовы к увеличению потока, но на сегодняшний день ситуация остается штатной. "Специалистам, осуществляющим фитосанитарный контроль, на оформление одной машины требуется 10-15 минут. За сроки технологической схемы мы не выходим. Очередей за эту неделю не было, ситуация штатная", — сказала Земченкова.

По ее словам, поток грузовых автомобилей с овощами из Турции на текущей неделе действительно несколько увеличился, но остается штатным. За три дня специалисты провели фитосанитарный контроль более чем 200 партий растениеводческой продукции, 83 из них действительно имели турецкое происхождение. Но это те виды продукции, на которые не был наложен запрет. Вновь разрешенные к ввозу в Россию с 1 сентября турецкие овощи попросту еще не успели добраться до границы, отметила собеседница агентства.

По данным Брянской таможни, в пограничном пункте пропуска МАПП Новые Юрковичи по направлению въезда в Россию очереди ожидают 18 грузовых автомобилей и 10 легковых. Дежурные смены перешли на усиленный режим службы.