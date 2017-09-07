ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Сотрудничество между регионами и частными компаниями из РФ и США может способствовать потеплению в американо-российских отношениях, заявил РИА Новости президент Совета и исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"Я считаю, что субнациональный уровень контактов может представить нам лучшую возможность для налаживания отношений. Я имею в виду работу с регионами российского Дальнего Востока, со штатами Соединенных Штатов, работу между представителями частного сектора", — заявил Норберг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Инициатива со стороны общественных групп и регионов может стать противовесом политическим противоречиям между странами, добавил он.

"Когда мы не можем ожидать значительного прогресса на национальном уровне между Вашингтоном и Москвой, на самом деле нам следует попытаться добиться прогресса именно на субнациональном уровне, уровне частного сектора и контактов между людьми и попробовать создать что-то в противовес отношениями между национальными правительствами", — отметил исполнительный директор РАТОП.

По мнению Норберга, предметом общих интересов для России и США может стать безопасность на море. Кроме того, инвестиции в российский Дальний Восток должны осуществлять партнеры не только из стран Азии, но и из Северной Америки, добавил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.