Украинская прокуратура попросила суд вернуть Киеву акции трех компаний

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Киева подала иск в суд о возвращении столице акций стратегически важных для жизнедеятельности города компаний "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал", сообщил прокурор города Роман Говда.

Как отмечается на сайте прокуратуры Киева, Говда отметил, что в 2006 году на основании решения Киевского горсовета создана "Компания Киевэнергохолдинг" — единственный комплекс по поставкам энергоресурсов, воды и водоотведения в столице. В процессе создания этого общества фактически в его собственность были переданы принадлежащие территориальной общине контрольные пакеты акций "Киевгаз" и "Киевводоканал" (61% и 67% соответственно), а также 12,73% акций "Киевэнерго". Стоимость пакетов акций в то время была оценена в 230 миллионов гривен (более 8,8 миллиона долларов по текущему курсу).

"По результатам расследования ряда уголовных производств прокуратура города Киева установила, что стоимость этих акций была занижена более чем в 4 раза и, согласно выводам экспертиз, составляла более 1,1 миллиарда гривен (42,3 миллиона долларов)", — отметил прокурор города.

Кроме того, по его словам, в 2007 году без согласования наблюдательного совета и общего собрания 12,73% акций "Киевэнерго" вообще были переданы в пользу частных структур. В настоящее время они находятся в собственности компании "ДТЭК ЭНЕРГО" бизнесмена Рината Ахметова.

"В связи с этим, территориальная община потеряла какие-либо права на указанные акции "Киевэнерго" и возможность контроля за ними и получения дивидендов. Мы через суд возвращаем это имущество, чтобы именно община города, как законный владелец, могла распоряжаться им и эффективно управлять, — сказал Говда.

Прокурор Киева также отметил, что до конца недели суд столицы должен определиться относительно назначения к рассмотрению дела в суде. По его словам, во время рассмотрения этого дела в суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте соответствующего пакета акций компаний на время слушания дела в суде.