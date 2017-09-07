Украинская прокуратура попросила суд вернуть Киеву акции трех компаний

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Прокуратура Киева подала иск в суд о возвращении столице акций стратегически важных для жизнедеятельности города компаний "Киевэнерго", "Киевгаз" и "Киевводоканал", сообщил прокурор города Роман Говда.
"По результатам расследования ряда уголовных производств прокуратура города Киева установила, что стоимость этих акций была занижена более чем в 4 раза и, согласно выводам экспертиз, составляла более 1,1 миллиарда гривен (42,3 миллиона долларов)", — отметил прокурор города.
"В связи с этим, территориальная община потеряла какие-либо права на указанные акции "Киевэнерго" и возможность контроля за ними и получения дивидендов. Мы через суд возвращаем это имущество, чтобы именно община города, как законный владелец, могла распоряжаться им и эффективно управлять, — сказал Говда.
Прокурор Киева также отметил, что до конца недели суд столицы должен определиться относительно назначения к рассмотрению дела в суде. По его словам, во время рассмотрения этого дела в суде прокуратура будет ходатайствовать об аресте соответствующего пакета акций компаний на время слушания дела в суде.