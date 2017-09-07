Эксперт: возобновляемая энергетика не снизит цены на электричество в ДФО

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Задача по снижению стоимости электроэнергии для потребителей на всем российском Дальнем Востоке не может быть решена за счет развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), тем более с использованием механизмов ДПМ (договор предоставления мощности), полагает замгендиректора, руководитель департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе Восточного экономического форума заявил о том, что корпорация внесла в правительство РФ предложение по созданию Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики. Предполагается, что фонд будет являться неким аналогом ДПМ на Дальнем Востоке и поможет создать системные предпосылки для развития возобновляемой энергетики в ДФО.

"Если за счет использования ДПМ государство гарантирует энергетикам сбыт их продукции и доходы, то кто прогарантирует сбыт продукции и доходы потребителям электроэнергии (для оплаты по повышенным тарифам – ред.) при гарантированном росте ее стоимости?" — говорит Александр Григорьев.

Все разговоры о необходимости ДПМ, по словам эксперта, ясно показывают отсутствие реальной конкуренции в секторе и спроса на неоправданно дорогую электроэнергию.

ВИЭ способны принести положительный экономический эффект в изолированных энергосистемах, удаленных от "Большой земли", где сегодня энергоснабжение осуществляется за счет дорогого, в том числе из-за стоимости доставки, дизельного топлива, полагает он.