Смоленский губернатор призывает японских бизнесменов к сотрудничеству

СМОЛЕНСК, 7 сен — РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский призвал азиатский бизнес, в частности, японских предпринимателей инвестировать в экономику региона.

"У руководителей японских компаний есть веские причины для того, чтобы обратить свое внимание не только на Дальневосточный регион, но и на западную часть России. Например, Смоленская область, на мой взгляд, крайне перспективна с точки зрения развития вашего бизнеса. В регионе создана первая в Центральном федеральном округе территория опережающего социально-экономического развития, которая уже предоставляет серьезные преференции для осуществления предпринимательской деятельности — налоговые льготы, возможность подключиться к инженерным сетям, подведенным за счет бюджетных средств, выгодные условия аренды земельных участков и многое другое. И мы готовы предоставить все эти инструменты японским товаропроизводителям", — сказал глава региона, выступая на панельной сессии "Россия-Япония" в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ). Слова Островского цитирует пресс-служба администрации Смоленской области.

По словам губернатора, есть целый ряд факторов, выгодно отличающих область от иных субъектов РФ и способствующих успешному ведению бизнеса.

"Еще одна веская причина локализовать экспортоориентированные предприятия японских компаний на территории нашего региона заключается в том, что это кратчайший путь поставки произведенных товаров в страны Евросоюза. Готов привести еще один аргумент в пользу размещения, как аграрных, так и промышленных производств, — на территории в радиусе 500 километров от Смоленска проживает более 60 миллионов человек, причем, около 25 миллионов — в Московской агломерации. Это также крайне значимый по своему объему рынок сбыта продукции, произведенной в нашем регионе", — сказал Островский.

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