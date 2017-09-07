На острове Русский создадут центр по развитию азиатского энергомоста

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. "Россети" создадут на острове Русский во Владивостоке проектный центр по развитию азиатского энергомоста и интеллектуальных электросетей — Smart grid, сообщила компания по итогам Восточного экономического форума.

Строительство центра может начаться уже в 2018 году в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по проработке проекта энергомоста. "Россети" также на полях форума провели серию переговоров о развитии проекта Азиатско-Тихоокеанского суперкольца с делегациями Китая, Кореи и Японии.

В телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости глава "Россетей" Олег Бударгин положительно оценил итоги переговоров, состоявшихся в рамках ВЭФ-2017.

"Крайне доволен тем, что идея интеграционных проектов в электроэнергетике получает одобрение на высоком политическом уровне. Импульс, который дал президент России Владимир Владимирович Путин на прошлом форуме, получил поддержку и развитие. Считаю запуск больших и серьезных проектов по интеграции энергосистем Европы и Азии одним из главных результатов работы в "Россетях", — рассказал Бударгин.

В сентябре прошлого года также в ходе Восточного экономического форума президент РФ предложил сформировать межправительственную рабочую группу по проекту Азиатского энергокольца и заявил о готовности России предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Интерес к реализации проекта среди российских компаний уже проявили "Россети", "Интер РАО" и "Русгидро". "Россети" сообщали, что возможные объемы поставок электроэнергии в рамках всего Азиатского энергокольца рассматриваются по различным направлениям от 2 ГВт до 11-14 ГВт, при этом окончательный потенциал энергетических коридоров между энергосистемами можно будет сформировать после определения архитектуры энергетического кольца.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.