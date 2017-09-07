ВРП Татарстана в 2017 году составит 2,07 трлн рублей с ростом 2,8%

КАЗАНЬ, 7 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Объем валового регионального продукта Татарстана по итогам 2017 года составит порядка 2,07 триллиона рублей, что на 2,8% больше, чем в 2016 году, сообщил в четверг министр экономики республики Артем Здунов.

"Объем валового регионального продукта по итогам года прогнозируется на уровне 2,072 триллиона рублей при динамике 102,8%. В 2018-2021 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 103-103,8%, что значительно превышает среднероссийскую динамику", — сказал Здунов на заседании правительства республики, посвященном прогнозу социально-экономического развития Татарстана на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

По словам министра, фактором экономического роста в среднесрочной перспективе в первую очередь будут обрабатывающие производства.

Индекс промышленного производства по итогам 2017 года, по информации Здунова, ожидается на уровне 102,4%. Объем отгруженной продукции составит порядка 2,15 триллиона рублей. В 2018 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 105,7%, в 2019 году — 103,2%, в 2020 году — 102,9%, в 2021 году — 102,4%.

В сельском хозяйстве в текущем году ожидается рост объемов производства до 260 миллиардов рублей, в сопоставимых ценах — на 5,1% к предыдущему году. В 2018-2021 годах ежегодные темпы роста сельскохозяйственной продукции прогнозируются на уровне 101,9%.

В целом министр отметил, что в текущем году в Татарстане наблюдается сохранение сложившейся в прошлом году тенденции роста экономической активности. "По итогам января-июля темп роста ВРП составил 103,9%. Основной положительный вклад в общую экономическую динамику вносят промышленность и торговля. Индекс промышленного производства составил 103,4%, В добыче полезных ископаемых индекс производства вырос на 2,5%. Также обеспечен рост в обрабатывающих производствах, обусловленный в первую очередь высокими темпами роста в машиностроении, а также сохранением поступательного тренда химии и нефтехимии", — сказал Здунов.

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