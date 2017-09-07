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Экономика

Sberbank CIB прогнозирует инфляцию в 2017 году ниже целевого уровня

15:4007.09.2017
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© Fotolia / sakkmesterkeЖенщина строит башню из монет. Архивное фотоЖенщина строит башню из монет. Архивное фото
© Fotolia / sakkmesterke

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2017 года может оказаться на уровне в 3,4%, что ниже целевого тренда ЦБ РФ в 4%; низкий рост потребительских цен положительно скажется на розничной торговле, курсе рубля и решении Банка России по ключевой ставке, считает главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минэкономразвития рассказали об ожидаемой инфляции в России в сентябре

По данным Росстата, по итогам августа зафиксирована дефляция в размере 0,5%, годовая инфляция составила 3,3%, с начала года цены выросли на 1,8%. Банк России заявил, что рекордная дефляция в РФ в августе связана с сезонным фактором и в значительной мере это временное явление, а по итогам 2017 года инфляция будет вблизи целевого показателя регулятора в 4%. В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил журналистам, что инфляция по итогам 2017 года может опуститься ниже 3,5%.

Расчеты

"В сентябре-декабре помесячный рост инфляции должен ускориться, но мы считаем, что в итоге (за этот период – ред.) инфляция будет примерно такой же, как годом ранее. По нашему мнению, в последние четыре месяца года индекс потребительских цен вырастет примерно на 1,6%, и значит, по итогам 2017 года инфляция составит 3,4%. Не исключено, что в начале сентября может продолжиться недельное снижение ИПЦ, и тогда помесячная инфляция может быть ниже 0,2%, зафиксированных в сентябре 2016 года", — сообщил он в обзоре.

Таким образом, инфляция в России по итогам 2017 года будет ниже 4%. Это, по мнению эксперта, положительно скажется на решениях Банка России по ключевой ставке. "Во-первых, повысилась вероятность того, что на заседании 15 сентября ЦБ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов. Мы ожидаем, что в конце года ключевая ставка ЦБ составит 8%", — отметил он.

Купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Росстат в августе зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию
Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9% годовых. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку трижды — в июне и марте на 0,25 процентного пункта и в апреле — на 0,5 процентного пункта. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что к 2020 году ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% при инфляции 4%.

Последствия

Помимо этого Струченевский ожидает, что низкая инфляция в краткосрочной перспективе положительно скажется на курсе рубля. "Иностранные инвесторы могут положительно отреагировать на эти данные. Учитывая тот факт, что инфляция оказалась ниже прогнозов, рынок может ожидать более значительного снижения ключевой ставки и увеличения притока капитала", — пояснил он. Низкий уровень инфляции также положительно отразится на розничной торговле, годовой динамике реальных зарплат и доходов населения, приведет к росту потребления. "Больше других в такой ситуации должен выиграть сегмент продуктов питания", — считает эксперт.

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