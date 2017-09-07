Курс доллара упал ниже 57 рублей впервые с июня

Табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост. Архивное фото

Табло курса валют и вывеска на историческом здании Московского международного торгового банка на улице Кузнецкий мост. Архивное фото

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Рубль обновляет максимумы за несколько месяцев на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

В четверг курс доллара снижался на 0,36 рубля (до 56,99 рубля), курс евро — на 0,15 рубля (до 68,27 рубля). При этом в ходе торгов американская валюта опускалась до 56,96 рубля – минимума с 14 июня.

Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 54 доллара за баррель. Оживление рынка произошло на фоне сокращения поставок из Алжира, который сокращает сбыт нефти из-за сделки ОПЕК по уменьшению добычи.