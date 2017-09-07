"ФК Открытие" пока будет убыточным, считают в Moody's

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" будет пока убыточным на самостоятельной основе, поэтому ему присвоена оценка прибыльности на уровне "caa3", говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"За последние месяцы на фоне оттока депозитов банк привлек относительно дорогостоящее финансирование со стороны Банка России, что будет негативно сказываться на его чистой процентной марже уже во второй половине 2017 года. Кроме того, банку могут потребоваться дополнительные резервы. Мы ожидаем, что банк будет убыточным на самостоятельной основе и, таким образом, присвоили ему оценку прибыльности на уровне "caa3", — говорится в сообщении агентства.

Помимо этого, Moody's присвоило банку оценку риска по активам на уровне "caa1", что отражает относительно высокий уровень проблемных кредитов. "ФК Открытие" также присвоена оценка финансирования и оценка ликвидности на уровне "са", что отражает значительный отток депозитов клиентов в июне-августе 2017 года и, как следствие, существенную ослабленную позицию ликвидности банка.

Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале снизилась в 4,3 раза и составила 358 миллионов рублей. По итогам 2016 года чистая прибыль снизилась в 4,4 раза и составила 1,5 миллиарда рублей. "Слабые финансовые результаты были обусловлены как повышенными кредитными издержками, так и низкой чистой процентной маржей. Рост маржи был ограничен скачками местных процентных ставок с начала 2015 года. Кроме того, на чистую процентную маржу "Открытия" существенно повлияли сделки обратного РЕПО с низкой доходностью", — отмечает Moody's.

Перспективы

Агентство ожидает, что в ходе финансового оздоровления в течение следующих шести-восьми месяцев капитал банка снизится из-за консолидации активов банковского, страхового и пенсионного фонда на его балансе. "На втором этапе плана финансовой реабилитации, по меньшей мере, 75% акций банка будут приобретены Фондом консолидации банковского сектора, а капитал банка будет расти, хотя точная сумма ожидаемой рекапитализации пока неизвестна", — пишет Moody's.

ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". Потребность банка в капитале ЦБ предварительно оценивал в 250-400 миллиардов рублей.