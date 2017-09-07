"ФК Открытие" пока будет убыточным, считают в Moody's

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" будет пока убыточным на самостоятельной основе, поэтому ему присвоена оценка прибыльности на уровне "caa3", говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Помимо этого, Moody's присвоило банку оценку риска по активам на уровне "caa1", что отражает относительно высокий уровень проблемных кредитов. "ФК Открытие" также присвоена оценка финансирования и оценка ликвидности на уровне "са", что отражает значительный отток депозитов клиентов в июне-августе 2017 года и, как следствие, существенную ослабленную позицию ликвидности банка.
Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО в первом квартале снизилась в 4,3 раза и составила 358 миллионов рублей. По итогам 2016 года чистая прибыль снизилась в 4,4 раза и составила 1,5 миллиарда рублей. "Слабые финансовые результаты были обусловлены как повышенными кредитными издержками, так и низкой чистой процентной маржей. Рост маржи был ограничен скачками местных процентных ставок с начала 2015 года. Кроме того, на чистую процентную маржу "Открытия" существенно повлияли сделки обратного РЕПО с низкой доходностью", — отмечает Moody's.
Перспективы
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером "Открытия". Потребность банка в капитале ЦБ предварительно оценивал в 250-400 миллиардов рублей.