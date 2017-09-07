На ВЭФ сообщили о разработке карты свободных "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) объявило на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) о разработке карты свободных "дальневосточных гектаров", которая позволит упростить процесс выбора земельных участков и снизить количество отказов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"Агентство проанализировало дальневосточные территории на предмет отсутствия прав третьих лиц и других ограничений и создает карту свободных гектаров, акцентировал (глава АРЧК — ред.) Валентин Тимаков. Такой "земельный банк" позволит упростить процесс выбора "дальневосточных гектаров" и снизит количество отказов", — говорится в сообщении.

Тимаков в рамках сессии ВЭФ-2017 "Дальневосточный гектар: первый опыт" подвел промежуточные итоги реализации программы и обозначил основные направления работы над проектом.

"Агентство оказывает информационно-методологическую поддержку получателям дальневосточных гектаров, сопровождая процесс получения и освоения земельных участков на всех этапах. На сегодняшний день в пользование отдана почти треть от поданных заявок – 36 тысяч от 100 тысяч поданных. Вопросы "Как получить?" сменили вопросы "Что делать?", так появились первые бизнес-планы, сейчас их около 40, и они востребованы – 30 тысяч скачиваний — эта цифра говорит сама за себя", — цитируются в сообщении слова Тимакова.

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.