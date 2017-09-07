На ВЭФ сообщили о разработке карты свободных "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) объявило на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) о разработке карты свободных "дальневосточных гектаров", которая позволит упростить процесс выбора земельных участков и снизить количество отказов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
Тимаков в рамках сессии ВЭФ-2017 "Дальневосточный гектар: первый опыт" подвел промежуточные итоги реализации программы и обозначил основные направления работы над проектом.
"Агентство оказывает информационно-методологическую поддержку получателям дальневосточных гектаров, сопровождая процесс получения и освоения земельных участков на всех этапах. На сегодняшний день в пользование отдана почти треть от поданных заявок – 36 тысяч от 100 тысяч поданных. Вопросы "Как получить?" сменили вопросы "Что делать?", так появились первые бизнес-планы, сейчас их около 40, и они востребованы – 30 тысяч скачиваний — эта цифра говорит сама за себя", — цитируются в сообщении слова Тимакова.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.