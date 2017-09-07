До конца года представят еще один источник финансирования Дальнего Востока

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минвостокразвития проработает еще один источник финансирования для ускоренного развития Дальнего Востока до конца 2018 года, сообщил глава ведомства Александр Галушка в интервью РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что необходимо искать дополнительные источники финансирования Дальнего Востока, чтобы уровень развития региона был выше среднероссийского.

"У нас третье направление в проработке, но все-таки правительство — это коллегиальный орган, мы должны прийти к консенсусному решению, и после этого объявим. Два уже достаточно определенных, ясных источника, по третьему работаем. Точно до конца года (объявим)", — рассказал министр.

Галушка уточнил, что первое из трех направлений — это приведение финансирования Дальнего Востока по госпрограммам в соответствие с численностью населения в регионе, второе — продление льготы по налогу на прибыль.