ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минвостокразвития проработает еще один источник финансирования для ускоренного развития Дальнего Востока до конца 2018 года, сообщил глава ведомства Александр Галушка в интервью РИА Новости.
"У нас третье направление в проработке, но все-таки правительство — это коллегиальный орган, мы должны прийти к консенсусному решению, и после этого объявим. Два уже достаточно определенных, ясных источника, по третьему работаем. Точно до конца года (объявим)", — рассказал министр.
Галушка уточнил, что первое из трех направлений — это приведение финансирования Дальнего Востока по госпрограммам в соответствие с численностью населения в регионе, второе — продление льготы по налогу на прибыль.